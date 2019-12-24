33 брянских школьника отправились на Кремлевскую елку
33 брянских школьника отправились на Кремлевскую елку. На праздник ребята поехали в сопровождении преподавателей.
Провожали брянскую делегацию 23 декабря. Сотрудники МЧС провели последний инструктаж для группы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, на елку поехали победители Всероссийской олимпиады школьников, всероссийских и международных конкурсов, авторы научно-исследовательских работ, экологических проектов, юные спортсмены, победители и призеры всероссийских и международных соревнований.
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ИСТОЧНИК KP.RU