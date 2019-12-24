СЕГОДНЯ 12:44 2019-12-24T12:44:31+03:00

Ребята отправились на праздник вместе с преподавателями

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33 брянских школьника отправились на Кремлевскую елку. На праздник ребята поехали в сопровождении преподавателей.

Провожали брянскую делегацию 23 декабря. Сотрудники МЧС провели последний инструктаж для группы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, на елку поехали победители Всероссийской олимпиады школьников, всероссийских и международных конкурсов, авторы научно-исследовательских работ, экологических проектов, юные спортсмены, победители и призеры всероссийских и международных соревнований.

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ИСТОЧНИК KP.RU