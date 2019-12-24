2019-12-24T10:53:12+03:00
Общество

Арсений Писаренко из Брянска побывал на шоу «Лучше всех»

Мальчик сыграл отрывок из фильма
Мария Дедкова
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Юному актеру вручили медаль шоу, подарок и рюкзак со сладостями. Скриншот с видео "Первый канал"Юному актеру вручили медаль шоу, подарок и рюкзак со сладостями. Скриншот с видео "Первый канал"
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Пятилетний житель Брянска Арсений Писаренко покорил ведущего шоу "Лучше всех" Максима Галкина. Выпуск телепередачи вышел в эфир в воскресенье, 22 декабря.

На шоу маленький Арсений приехал вместе с мамой и сестрой. Мальчик рассказал ведущему, что очень любит читать.

Арсений Писаренко сыграл отрывок из фильма по мотивам рассказа Виктора Драгунского.

Юному актеру вручили медаль шоу, подарок и рюкзак со сладостями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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