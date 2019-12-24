Арсений Писаренко из Брянска побывал на шоу «Лучше всех»

СЕГОДНЯ 10:53 2019-12-24T10:53:12+03:00

Юному актеру вручили медаль шоу, подарок и рюкзак со сладостями. Скриншот с видео "Первый канал"

Изменить размер текста: A A

Пятилетний житель Брянска Арсений Писаренко покорил ведущего шоу "Лучше всех" Максима Галкина. Выпуск телепередачи вышел в эфир в воскресенье, 22 декабря.

На шоу маленький Арсений приехал вместе с мамой и сестрой. Мальчик рассказал ведущему, что очень любит читать.

Арсений Писаренко сыграл отрывок из фильма по мотивам рассказа Виктора Драгунского.

Юному актеру вручили медаль шоу, подарок и рюкзак со сладостями.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU