Арсений Писаренко из Брянска побывал на шоу «Лучше всех»
Мальчик сыграл отрывок из фильма
Юному актеру вручили медаль шоу, подарок и рюкзак со сладостями. Скриншот с видео "Первый канал"
Изменить размер текста:
Пятилетний житель Брянска Арсений Писаренко покорил ведущего шоу "Лучше всех" Максима Галкина. Выпуск телепередачи вышел в эфир в воскресенье, 22 декабря.
На шоу маленький Арсений приехал вместе с мамой и сестрой. Мальчик рассказал ведущему, что очень любит читать.
Арсений Писаренко сыграл отрывок из фильма по мотивам рассказа Виктора Драгунского.
Юному актеру вручили медаль шоу, подарок и рюкзак со сладостями.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU