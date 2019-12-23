СЕГОДНЯ 17:03 2019-12-23T17:03:21+03:00

Местные чиновники знали о проблеме девочки и ее мамы, но средств на обустройство пандуса в бюджете не находили. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

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В Брянске установят пандус для тяжелобольной девочки.

Следователи проверяют условия доступа к жилищу ребенка, имеющего нарушения опорно-двигательного аппарата.

Местные чиновники знали о проблеме девочки и ее мамы, но средств на обустройство пандуса в бюджете не находили.

Теперь делом занялись следователи. Они дадут оценку бездействию ответственных лиц, сообщили в пресс-службе ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU