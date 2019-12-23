В Брянске установят пандус для тяжелобольной девочки
Бездействие чиновников проверит следственный комитет
Местные чиновники знали о проблеме девочки и ее мамы, но средств на обустройство пандуса в бюджете не находили.Фото: СУ СК РФ по Брянской области
Изменить размер текста:
В Брянске установят пандус для тяжелобольной девочки.
Следователи проверяют условия доступа к жилищу ребенка, имеющего нарушения опорно-двигательного аппарата.
Местные чиновники знали о проблеме девочки и ее мамы, но средств на обустройство пандуса в бюджете не находили.
Теперь делом занялись следователи. Они дадут оценку бездействию ответственных лиц, сообщили в пресс-службе ведомства.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU