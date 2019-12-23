2019-12-23T10:04:20+03:00
Происшествия

В Унече водитель иномарки сбил пьяного пешехода

59-летнего мужчину госпитализировали
Мария Дедкова
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В Унече на улице Иванова произошло ДТП.Около 19.20 22 декабря здесь сбили пешехода, сообщают в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 26-летний водитель за рулем "Киа Рио" сбил 59-летнего мужчину. После чего автомобилист доставил пострадавшего в отделение приемного покоя Унечской районной больницы и уехал.Позже водителя разыскали.

У пешехода выявили алкогольное опьянение. С переломом бедра его госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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