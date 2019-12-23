2019-12-23T10:17:51+03:00
Общество

Брянцам рассказали о работе МРЭО на праздниках

Сотрудники полиции примут горожан 4, 5 и 6 января
Мария Дедкова
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В эти дни документы можно будет оформить с 8.30 до 17.45В эти дни документы можно будет оформить с 8.30 до 17.45Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянске на новоголних праздниках будет работать МРЭО. Полицейские примут горожан 4, 5 и 6 января.

В эти дни документы можно будет оформить с 8.30 до 17.45, согласно выбранному времени через портал Госуслуг. Осмотр машин проведут с 8.00 до 17.00 часов, сообщили в УГИБДД УМВД РФ по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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