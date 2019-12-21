2019-12-21T12:42:26+03:00
Общество

Перед Новым годом в Брянской области будут ловить пьяных автомобилистов

В регионе пройдет профилактическая акция «Нетрезвый водитель»
Мария Дедкова
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Сотрудники ГИБДД выйдут в рейды с 21 по 22 декабря и с 28 по 29 декабря.Сотрудники ГИБДД выйдут в рейды с 21 по 22 декабря и с 28 по 29 декабря.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области перед новогодними праздниками устроят проверки для пьяных автомобилистов. Сотрудники ГИБДД выйдут в рейды с 21 по 22 декабря и с 28 по 29 декабря.

В регионе пройдет профилактическая акция «Нетрезвый водитель», сообщают в областной Госавтоинспекции.

Брянцев попросили сообщать обо всех неадекватных водителях ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону (4832) 74-36-84.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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