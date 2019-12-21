Перед Новым годом в Брянской области будут ловить пьяных автомобилистов
В регионе пройдет профилактическая акция «Нетрезвый водитель»
Сотрудники ГИБДД выйдут в рейды с 21 по 22 декабря и с 28 по 29 декабря.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области перед новогодними праздниками устроят проверки для пьяных автомобилистов. Сотрудники ГИБДД выйдут в рейды с 21 по 22 декабря и с 28 по 29 декабря.
В регионе пройдет профилактическая акция «Нетрезвый водитель», сообщают в областной Госавтоинспекции.
Брянцев попросили сообщать обо всех неадекватных водителях ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону (4832) 74-36-84.
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ИСТОЧНИК KP.RU