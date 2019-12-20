В Брянской области трех иностранцев отправили в колонию за незаконное пересечение госграницы

СЕГОДНЯ 18:12 2019-12-20T18:12:35+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу

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В Брянской области трех граждан Ирака отправили в колонию за незаконное пересечение госграницы. Они получили по девять месяцев колонии общего режима.

- Как установили в суде, 18 сентября иностранцы без документов, разрешающих въезд в нашу страну, все же перебрались через границу, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Их перевозили в прицепе грузовика "Даф" из Стамбула. На следующий день нелегальных мигрантов задержали в Карачевском районе сотрудники правоохранительных органов.

Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU