2019-12-20T18:12:35+03:00
Общество

В Брянской области трех иностранцев отправили в колонию за незаконное пересечение госграницы

Приговор пока не вступил в законную силу
Елена РАКОВА
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Ближайшие девять месяцев нелегальные мигранты проведут в колонии.Ближайшие девять месяцев нелегальные мигранты проведут в колонии.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянской области трех граждан Ирака отправили в колонию за незаконное пересечение госграницы. Они получили по девять месяцев колонии общего режима.

- Как установили в суде, 18 сентября иностранцы без документов, разрешающих въезд в нашу страну, все же перебрались через границу, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Их перевозили в прицепе грузовика "Даф" из Стамбула. На следующий день нелегальных мигрантов задержали в Карачевском районе сотрудники правоохранительных органов.

Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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