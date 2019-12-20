Житель Почепского района, ударивший росгвардейца, отправится в колонию

СЕГОДНЯ 15:04 2019-12-20T15:04:11+03:00

Приговор по этому делу пока не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Житель Почепского района, ударивший росгвардейца, отправится за решетку на два года. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. приговор пока не вступил в законную силу.

- Как установили в суде, нетрезвого мужчину для составления административного протокола за появление пьяным в общественном месте сотрудники Росгвардии доставили в здание отдела полиции "Почепский", - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Чтобы помешать привлечению его к ответственности за совершение административного правонарушения фигурант ударил сотрудника Росгвардии рукой по лицу. И спровоцировал двусторонний перелом нижней челюсти у правоохранителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU