В Брянске оштрафовали подрядчика за грязь на улице Объездной
Вопросы ремонта дорог обсуждали на совещании в горадминистрации
А в Фокинском районе проспект пообещали содержать в чистоте.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Брянске наказали подрядчика за грязь на улице Объездной. Фирма заплатит штраф, пояснили сотрудники ГИБДД на совещании в горадминистрации, посвященном ремонту дорог.
В Фокинском районе, где строится дорога Брянск-I - Брянск-II, подрядчик заключил договор с дорожным управлением. Его сотрудники будут поддерживать чистоту на Московском проспекте, рассказали в мэрии.
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ИСТОЧНИК KP.RU