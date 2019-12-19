В Брянске оштрафовали подрядчика за грязь на улице Объездной

СЕГОДНЯ 16:52 2019-12-19T16:55:57+03:00

А в Фокинском районе проспект пообещали содержать в чистоте. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вопросы ремонта дорог обсуждали на совещании в горадминистрации

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В Брянске наказали подрядчика за грязь на улице Объездной. Фирма заплатит штраф, пояснили сотрудники ГИБДД на совещании в горадминистрации, посвященном ремонту дорог.

В Фокинском районе, где строится дорога Брянск-I - Брянск-II, подрядчик заключил договор с дорожным управлением. Его сотрудники будут поддерживать чистоту на Московском проспекте, рассказали в мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU