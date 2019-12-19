В Дятьковском районе подростка заподозрили в краже забытых в банкомате денег

СЕГОДНЯ 15:46 2019-12-19T15:46:03+03:00

На парня могут завести уголовное дело

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В Фокино задержали 16-летнего парня подозреваемого в краже денег из банкомата.

В полицию обратилась 18-летняя жительница Фокино. Она рассказала, что снимала деньги с карты в банкомате, когда ей позвонила подруга. Девушка отвлеклась на разговор и забыла четыре тысячи рублей. Горожанка вернулась к терминалу, но купюр не обнаружила.

Через три часа правоохранители нашли подозреваемого в краже. Им оказался 16-летний местный житель, состоящий на профилактическом учете.

- Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решая вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража», - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU