В Дятьковском районе подростка заподозрили в краже забытых в банкомате денег
В Фокино задержали 16-летнего парня подозреваемого в краже денег из банкомата.
В полицию обратилась 18-летняя жительница Фокино. Она рассказала, что снимала деньги с карты в банкомате, когда ей позвонила подруга. Девушка отвлеклась на разговор и забыла четыре тысячи рублей. Горожанка вернулась к терминалу, но купюр не обнаружила.
Через три часа правоохранители нашли подозреваемого в краже. Им оказался 16-летний местный житель, состоящий на профилактическом учете.
- Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решая вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража», - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU