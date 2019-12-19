2019-12-19T10:19:49+03:00
Происшествия

В Комаричах пострадавшая в ДТП 48-летняя женщина впала в кому

Ее сбила легковушка
Ольга УМАРОВА
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Пострадавшая шла по краю дороги.Пострадавшая шла по краю дороги.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Комаричах «Лада « сбила женщину-пешехода. ДТП произошло в среду, 18 декабря, около восьми утра на улице Ленина.

По предварительной информации областной Гоставтоинспекции, 41-летний водитель ВАЗ-2106 ехал со стороны поселка Лопандино в сторону улицы Незымаева. Автомобилист сбил 48-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении.

В состоянии комы второй степени раненую госпитализировали.

- Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, перелом костей свода черепа, левого бедра и обширную скальпированную рану головы, - говорят в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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