В Комаричах пострадавшая в ДТП 48-летняя женщина впала в кому
В Комаричах «Лада « сбила женщину-пешехода. ДТП произошло в среду, 18 декабря, около восьми утра на улице Ленина.
По предварительной информации областной Гоставтоинспекции, 41-летний водитель ВАЗ-2106 ехал со стороны поселка Лопандино в сторону улицы Незымаева. Автомобилист сбил 48-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении.
В состоянии комы второй степени раненую госпитализировали.
- Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, перелом костей свода черепа, левого бедра и обширную скальпированную рану головы, - говорят в ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU