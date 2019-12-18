2019-12-18T18:50:19+03:00
Авто

Брянских водителей ждут два дня массовых проверок на дорогах в Дятьковском районе

Осматривать будут водителей общественного транспорта
Елена РАКОВА
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Проверки будут длиться два дня.Проверки будут длиться два дня.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Сотрудники Госавтоинспекции проведут сплошные проверки водителей автобусов в Дятьковском районе.

Инспекторы ГИБДД 19 декабря будут дежурить на 35 километре, а 20 декабря на 39 километре автодороги "Брянск-Дятьково-граница Калужской области".

- Цель рейдов - проверка легальности деятельности перевозчиков, наличие условий для проведения предрейсового технического осмотра автобусов и медицинских осмотров водителей, а также соблюдению режима труда и отдыха, - уточнили в областной Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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