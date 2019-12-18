Брянских водителей ждут два дня массовых проверок на дорогах в Дятьковском районе
Сотрудники Госавтоинспекции проведут сплошные проверки водителей автобусов в Дятьковском районе.
Инспекторы ГИБДД 19 декабря будут дежурить на 35 километре, а 20 декабря на 39 километре автодороги "Брянск-Дятьково-граница Калужской области".
- Цель рейдов - проверка легальности деятельности перевозчиков, наличие условий для проведения предрейсового технического осмотра автобусов и медицинских осмотров водителей, а также соблюдению режима труда и отдыха, - уточнили в областной Госавтоинспекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU