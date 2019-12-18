СЕГОДНЯ 15:09 2019-12-18T15:09:24+03:00

За это оштрафовали чиновника из мэрии Брянска

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В Брянской области обнаружили нарушения при реализации нацпроектов. Выяснилось это во время прокурорской проверки.

- Установлено, что в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" значится ремонт дороги по улице Белорусской на участке от границы Брянска до переулка Кравцова в Фокинском районе, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрено благоустройство парка "Майский". Но оказалось, что документация о проведении аукционов в электронной форме на проведение ремонта дороги и благоустройства парка утверждена с нарушением требований закона о закупках.

После проверки на заместителя председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации возбуждено два дела об административных правонарушениях. За нарушения чиновника оштрафовали на шесть тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU