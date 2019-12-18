В Почепе на улице Тамбовкой загорелись фонари
После вмешательства прокуратуры на улице Тамбовской в Почепе загорелись фонари. Местные власти наладили освещение после прокурорской проверки.
- Во время проверки сотрудники прокуратуры установили, что на улице Тамбовской не имеется необходимого освещения, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Это может привести к дорожно-транспортным происшествиям и травматизму.
Прокуратура подала иск в суд с требованием обязать администрацию Почепского района выполнить работы по оборудованию освещения.
Суд требования прокурора признал обоснованными и удовлетворил их.
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ИСТОЧНИК KP.RU