2019-12-18T13:48:15+03:00
Общество

В Почепе на улице Тамбовкой загорелись фонари

В ситуации пришлось разбираться правоохранителям
Елена РАКОВА
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Теперь улица освещена в темное время суток.Теперь улица освещена в темное время суток.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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После вмешательства прокуратуры на улице Тамбовской в Почепе загорелись фонари. Местные власти наладили освещение после прокурорской проверки.

- Во время проверки сотрудники прокуратуры установили, что на улице Тамбовской не имеется необходимого освещения, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Это может привести к дорожно-транспортным происшествиям и травматизму.

Прокуратура подала иск в суд с требованием обязать администрацию Почепского района выполнить работы по оборудованию освещения.

Суд требования прокурора признал обоснованными и удовлетворил их.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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