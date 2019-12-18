2019-12-18T11:52:55+03:00
Общество

В Брянске вручили ключи от 102 новых автобусов

Церемония прошла на площади перед обновленным ДК БМЗ
Елена РАКОВА
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Фото: vk.com, "Брянский автобус".Фото: vk.com, "Брянский автобус".
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В среду, 18 декабря, в Брянске городскома пассажирскому автотранспортному предприятию предали ключи от 102 новеньких автобусов повышенной вместимости. На их покупку выделили около 700 миллионов рублей.

Церемония прошла на площади перед ДК БМЗ в Бежицком районе.

Новые автобусы - это 37 "ЛиАЗов" и 65 "МАЗов" выйду на маршруты в Брянске в канун Нового года, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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