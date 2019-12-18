В Брянске вручили ключи от 102 новых автобусов
Церемония прошла на площади перед обновленным ДК БМЗ
Фото: vk.com, "Брянский автобус".
Изменить размер текста:
В среду, 18 декабря, в Брянске городскома пассажирскому автотранспортному предприятию предали ключи от 102 новеньких автобусов повышенной вместимости. На их покупку выделили около 700 миллионов рублей.
Церемония прошла на площади перед ДК БМЗ в Бежицком районе.
Новые автобусы - это 37 "ЛиАЗов" и 65 "МАЗов" выйду на маршруты в Брянске в канун Нового года, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU