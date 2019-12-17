В Бежице 18 декабря ограничат движение и парковку
Исключение сделают только для оперативных служб
Здесь будет проходить вручение новых автобусов автотранспортному предприятию.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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18 декабря в Бежицком районе Брянска с 0.00 до 12.00 ограничат движение и парковку. Проехать нельзя будет по улице Майской Стачки от улицы Ульянова до улицы Комсомольской.
Здесь будет проходить вручение новых автобусов автотранспортному предприятию, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Исключения сделают для оперативных служб, специальных автомобилей отдела ГФС России и машин Бежицкого районного суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU