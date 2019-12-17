В Брянске возле ТЮЗа установили новогоднюю елку
В Брянске на площади перед Театром юного зрителя установили очередную новогоднюю елку. Сюда ее привезли с улицы 2-й Толмачевской. Ель росла на территории частного дома. Ее высота около 10 метров.
Дерево украсят игрушками, которые приготовили школьники Советского района в рамках традиционного новогоднего конкурса.
Всего в Советском районе появится шесть зеленых красавиц, сообщили в пресс-службе горадминистрации. Их установят на площадях Воинской Славы и Партизан, у ТЮЗа, в сквере им. К. Маркса, у гипермаркета «Линия-1», а также на территории Брянского Кафедрального собора.
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ИСТОЧНИК KP.RU