Брянские и гомельские автоинспекторы устроили проверки для водителей

СЕГОДНЯ 14:14 2019-12-17T14:17:38+03:00

Патрульные машины дежурили на границе двух государств

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Сотрудники брянской и гомельской Госавтоинспекции провели совместную операцию на трассах М13 и М10. Автоинспекторы следили за незаконной перевозкой товаров и охраной общественного порядка, рассказывают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Во время рейда на приграничной территории Брянской области проверили больше 200 машин. 30 автомобилистов получили штрафы.

После главные государственные инспекторы безопасности дорожного движения Брянщины и Гомельщины провели прием иностранцев. Водители получили не только ответы на вопросы, но и полезные подарки – световозвращающие жилеты и портмоне для документов.

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ИСТОЧНИК KP.RU