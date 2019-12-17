2019-12-17T14:17:38+03:00
Общество

Брянские и гомельские автоинспекторы устроили проверки для водителей

Патрульные машины дежурили на границе двух государств
Мария Дедкова
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Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской областиФото: УГИБДД УМВД России по Брянской области
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Сотрудники брянской и гомельской Госавтоинспекции провели совместную операцию на трассах М13 и М10. Автоинспекторы следили за незаконной перевозкой товаров и охраной общественного порядка, рассказывают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Во время рейда на приграничной территории Брянской области проверили больше 200 машин. 30 автомобилистов получили штрафы.

После главные государственные инспекторы безопасности дорожного движения Брянщины и Гомельщины провели прием иностранцев. Водители получили не только ответы на вопросы, но и полезные подарки – световозвращающие жилеты и портмоне для документов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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