Брянские и гомельские автоинспекторы устроили проверки для водителей
Сотрудники брянской и гомельской Госавтоинспекции провели совместную операцию на трассах М13 и М10. Автоинспекторы следили за незаконной перевозкой товаров и охраной общественного порядка, рассказывают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.
Во время рейда на приграничной территории Брянской области проверили больше 200 машин. 30 автомобилистов получили штрафы.
После главные государственные инспекторы безопасности дорожного движения Брянщины и Гомельщины провели прием иностранцев. Водители получили не только ответы на вопросы, но и полезные подарки – световозвращающие жилеты и портмоне для документов.
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ИСТОЧНИК KP.RU