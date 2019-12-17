В Жуковке ночью загорелся дом
Никто не пострадал
Причину пожара установят эксперты.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Жуковке потушили частный дом. Пожар начался около полуночи 17 декабря, на улице Гоголя в райцентре.
На место выехали две пожарные автоцистерны.
- Спасатели увидели, что дом горит по всей площади, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Около часу ночи пожар полностью потушили.
Дом не жилой, уточнили в МЧС, пострадавших нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU