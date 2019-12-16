В Брянске лихач, насмерть сбивший пешехода, не смог разжалобить суд

СЕГОДНЯ 18:59 2019-12-16T19:05:20+03:00

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Брянский областной суд не стал смягчать наказание 19-летнему водителю, который насмерть сбил пешехода и уехал. Он этом сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Трагедия произошла в июле этого года в Брянске. Молодой автомобилист ехал на «Сузуки Лиана» с превышением скорости. Он не уступил дорогу пешеходу, который переходил проезжую часть, сбил его и уехал с места ДТП.

- Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, где в этот же день он скончался, - рассказали в прокуратуре.

Суд приговорил виновного к 3,5 годам колонии-поселении, с лишением права на управление транспортными средствами на три года. Осужденной счел приговор слишком суровым и попытался его оспорить.

Однако областной суд оставил приговор без изменений.

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ИСТОЧНИК KP.RU