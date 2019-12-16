2019-12-16T18:00:41+03:00
Общество

После банкротства птицефабрики в Путевке не следят за сточными водами

Из переполненных колодцев отходы стекаются в местную реку
Ольга УМАРОВА
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Сточные воды загрязняют местную реку Волонча.Сточные воды загрязняют местную реку Волонча.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Брянский поселок Путевка загрязняют сточные воды. С проверкой в населенный пункт вышли сотрудники природоохранной прокуратуры.

Поводом послужили многочисленные обращения местных жителей. Проверка подтвердила доводы селян. Правоохранители установили, что в Путевке есть канализационная насосная станция, которая раньше принадлежала знаменитой птицефабрике «Снежка».

А поскольку предприятие находится в стадии банкротства, канализационная станция простаивает

- Стоки канализационных смотровых колодцев переполнены, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Из-за этого сточные воды выливаются на землю вблизи улиц Зеленая, Луговая, а затем в ручей Безымянный, который является левобережным притоком реки Волонча.

По обращению природоохранного прокурора суд признании бездействие администрации Брянского района незаконным. Теперь чиновники должны решить вопрос с водоотведением в кратчайшие сроки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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