После банкротства птицефабрики в Путевке не следят за сточными водами

СЕГОДНЯ 18:00 2019-12-16T18:00:41+03:00

Из переполненных колодцев отходы стекаются в местную реку

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Брянский поселок Путевка загрязняют сточные воды. С проверкой в населенный пункт вышли сотрудники природоохранной прокуратуры.

Поводом послужили многочисленные обращения местных жителей. Проверка подтвердила доводы селян. Правоохранители установили, что в Путевке есть канализационная насосная станция, которая раньше принадлежала знаменитой птицефабрике «Снежка».

А поскольку предприятие находится в стадии банкротства, канализационная станция простаивает

- Стоки канализационных смотровых колодцев переполнены, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Из-за этого сточные воды выливаются на землю вблизи улиц Зеленая, Луговая, а затем в ручей Безымянный, который является левобережным притоком реки Волонча.

По обращению природоохранного прокурора суд признании бездействие администрации Брянского района незаконным. Теперь чиновники должны решить вопрос с водоотведением в кратчайшие сроки.

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ИСТОЧНИК KP.RU