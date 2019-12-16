2019-12-16T17:28:59+03:00
Общество

В Брянске начали распродажу авиабилетов на юг и в Санкт-Петербург

Самолеты по этим направлениям будут летать после 10 января
Ольга УМАРОВА
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В ближайшее время на Брянщине можно купить дешевые авиабилеты.В ближайшее время на Брянщине можно купить дешевые авиабилеты.Фото: Ольга УМАРОВА
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В понедельник, 16 декабря, в Брянске стартовала распродажа билетов в Сочи, Краснодар и Санкт-Петербург. Она продлится до 25 декабря, сообщили в брянском аэропорту.

Билет на рейсы «Брянск-Сочи» и «Брянск – Санкт-Петербург» будут стоить от 888 рублей. В Краснодар – от 555 рублей.

- Полеты по данным направлениям начнутся после новогодних праздников, - сообщили в аэропорту. – С 10 января по 29 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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