Новый корпус брянской больницы №4 обойдется в один миллиард рублей

СЕГОДНЯ 08:45 2019-12-16T09:38:14+03:00

Планируется, что в новом корпусе будет 48 мест для пациентов. Фото: Алексей ФОКИН

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В Брянске решили возобновить строительство нового корпуса больницы №4. Он обойдется почти в миллиард рублей.

Большая часть денег -706 миллионов- пойдут на закупку медицинского оборудования. Остальные - на строительство здания, сообщают в правительстве Брянской области.

Планируется, что в новом корпусе будет 48 мест для пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU