В Жуковском районе перевернулась легковушка, водитель погиб

СЕГОДНЯ 13:33 2019-12-15T13:33:36+03:00

По данным полиции, автомобилист не справился с управлением. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Жуковском районе перевернулась легковушка "Киа спектра". Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 декабря около 1.50 на пятом километре автодороги "Жуковка-Ржаница".

- По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля, двигаясь в сторону поселка Ржаница со стороны Жуковки, не справился с управлением, - рассказали в областной Госавтоинспекции. - Машина съехала в кювет и опрокинулась.

Водитель автомобиля от полученных травм умер. 32-летнего пассажира легковушки с закрытым переломом грудины госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU