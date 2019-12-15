В Жуковском районе перевернулась легковушка, водитель погиб
В Жуковском районе перевернулась легковушка "Киа спектра". Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 декабря около 1.50 на пятом километре автодороги "Жуковка-Ржаница".
- По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля, двигаясь в сторону поселка Ржаница со стороны Жуковки, не справился с управлением, - рассказали в областной Госавтоинспекции. - Машина съехала в кювет и опрокинулась.
Водитель автомобиля от полученных травм умер. 32-летнего пассажира легковушки с закрытым переломом грудины госпитализировали.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU