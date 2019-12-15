Брянский студент БГУ выступил на концерте в Кремле

СЕГОДНЯ 11:53 2019-12-15T11:54:37+03:00

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Студент Брянского госуниверситета Александр Нестеров выступил на концерте в Кремле. Наш земляк вышел на сцену 11 декабря вместе с музыкальным коллективом "Фонограф-Симфо-Джаз" заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Жилина. На концерте исполнили легендарные мелодии прошлого века.

- Впечатлений огромное количество, - рассказал после выступления наш земляк. - Эмоции переполняют до сих пор. Я очень рад, что мне выдалась такая возможность выступить на сцене Кремлевского дворца. Благодаря таким событиям появляется мотивация работать над собой и не останавливаться на достигнутом. Мы исполняли поппури из трех песен: композиция в стиле боса-нова «Mas Que Nada», композицию «Crazy in love» и произведение в стиле фанк «Uptown funk». Аранжировку придумывал заслуженный артист Российской Федерации, российский пианист, дирижер, композитор и педагог Сергей Сергеевич Жилин. Получилось очень ярко и энергично.

Кстати, в этом году Александр стал участником всероссийского культурного образовательного форума "Таврида" и международного фестиваля "Таврида АРТ", где его наставником выступил Сергей Сергеевич Жилин.

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ИСТОЧНИК KP.RU