В Брянске трое парней избили мужчину и женщину

СЕГОДНЯ 10:34 2019-12-15T10:34:14+03:00

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Трех жителей Фокинсокго района Брянска подозревают в избиении женщины и мужчины. ЧП произошло на проспекте Московском.

- К прибывшим по вызову сигнала "Тревога" росгвардейцам обратились мужчина и женщин, - рассказывают в пресс-службе ведомства. - По их словам, они стали жертвами нападения молодых людей.

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали пострадавшим бригаду скорой помощи, а сами начали искать злоумышленников. И неподалеку заметили подходящих под описание трех молодых людей. Они собирались уехать на такси.

Росгвардейцы блокировали автомобиль и задержали правонарушителей. Ими оказались трое местных жителей, двое из которых ранее судимы. Нападавших отвезли в полицию для дальнейшего разбирательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU