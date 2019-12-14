2019-12-14T21:54:57+03:00
Общество

В воскресенье брянцев ждет дождь и сильный ветер

Столбик термометра поднимется до плюс пяти градусов
Елена ВАСИЛЬЕВА
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В воскресенье, 15 декабря, в Брянской области будет облачная погода с прояснениями. Ночью - мокрый снег, гололедица и дождь, днем - небольшой дождь.

Как сообщают в ГУ МЧС России по Брянской области, ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 9-11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от -2…+3 градуса. Днем - от 0 до 5 тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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