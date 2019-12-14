В Новозыбкове нашли склад боеприпасов времен войны

14 Дек. 21:39 2019-12-14T21:39:10+03:00

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В Новозыбкове обнаружили шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Опасные находки больше 70 лет пролежали в земле. Их выкопали на улице Мичурина.

- Благодаря действиям спасателей Брянского пожарно-спасательного центра в субботу, 14 декабря в 14.30 были обезврежены взрывоопасные предметы времен Великой отечественной войны, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Спасатели уничтожили три реактивных снаряда калибром 120 миллиметров, один артиллерийский снаряд калибром 122 миллиметра и два артиллерийских снаряда калибром 76 миллиметров.

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ИСТОЧНИК KP.RU