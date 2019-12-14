В Брянске стартовало строительство нового Литейного моста

СЕГОДНЯ 16:31 2019-12-14T16:31:01+03:00

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В Брянске начали строить нового Литейного моста. Рядом с действующей переправой начали забивать сваи для новой конструкции. Кстати, сваи для его основания привозят не готовые, а создают их на месте. Специальная машину бурит скважину, в ней устанавливают каркас, внутрь которого заливают бетон. Как говорят в областном правительстве, эта технология дороже привычной, но безопаснее для старого моста.

- На объекте уже готовы более 40 из 168 свай, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Мощная техника позволяет работать с опережением графика. Подрядчик заверяет, что до конца года будет готово все свайное поле и не менее двух ростверков.

Всего же в Брянске сейчас строят три новых моста: Литейный, мост через Снежку, мост через Десну по объездной дороге.

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ИСТОЧНИК KP.RU