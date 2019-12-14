В Брянске водитель "Мерседеса" насмерть сбил пенсионера
В Брянске 32-летний водитель "Мерседеса" насмерть сбил 68-летнего пенсионера. Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 декабря около 18.55 на улице Камозина.
- По предварительной информации, водитель автомобиля "Мерседес-Бенц", двигаясь в сторону улицы 3-го Интернационала сбил пешехода, - рассказали в областной Госавтоинспекции. - Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.
От полученных травм пожилой горожанин погиб.
Похожее ДТП в этот же день произошло в Севске. По предварительной информации, 56-летний водитель автомобиля "Шевроле Ланос" сбил 83-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе. Пожилую женщину госпитализировали с диагнозом: " закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб волосистой части головы".
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ИСТОЧНИК KP.RU