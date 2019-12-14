Брянская спортсменка установила новый рекорд региона по плаванию на 100 метров в бассейне

СЕГОДНЯ 12:24 2019-12-14T12:25:44+03:00

Еще двое стали кандидатами в мастера спорта

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В Брянске прошло первенство региона по плаванию, посвященное Дню памяти воинов погибших на Северном Кавказе и других локальных конфликтах.

Как сообщает Федерация плавания Брянской области, одна из спортсменок побила предыдущий и установила новый рекорд на короткой воде. Марьяна Гапеева проплыла дистанцию в 100 метров вольным стилем за 1 минуту 1 секунду и 93 сотых секунды.

Еще двое пловцов - Северьян Ермаков и Маргарита Симукова выполнили спортивный разряд кандидата в мастера спорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU