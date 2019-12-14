Брянская спортсменка установила новый рекорд региона по плаванию на 100 метров в бассейне
В Брянске прошло первенство региона по плаванию, посвященное Дню памяти воинов погибших на Северном Кавказе и других локальных конфликтах.
Как сообщает Федерация плавания Брянской области, одна из спортсменок побила предыдущий и установила новый рекорд на короткой воде. Марьяна Гапеева проплыла дистанцию в 100 метров вольным стилем за 1 минуту 1 секунду и 93 сотых секунды.
Еще двое пловцов - Северьян Ермаков и Маргарита Симукова выполнили спортивный разряд кандидата в мастера спорта.
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ИСТОЧНИК KP.RU