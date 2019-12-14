В 2020 году для Брянска планируют купить 45 новых троллейбусов
В начале декабря в Брянске отпраздновали 59 лет с момента начала троллейбусного движения в городе. Однако нынешнее состояние троллейбусного парка оставляет желать лучшего. Машины изношены почти на сто процентов. Ближайшие год-два могут стать решающими для сохранения троллейбусного сообщения в Брянске. Планы по сохранению электрического транспорта в областном центре озвучили в мэрии.
По словам начальника городского комитета по транспорту Игоря Чубчикова, в 2020 году для Брянска купят 45 новых троллейбусов, сообщает телеканал "Городской". Как только они выедут на дороги города, их расписание будут выводить на электронные табло.
А всего собираются приобрести 90 новых электрических машин. При этом цену на проезд поднимать не собираются. Она останется на уровне 18 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU