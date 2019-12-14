2019-12-14T09:47:37+03:00
Общество

Для брянских кадетов устроят новогодний бал

Ребята исполнят бальные танцы
Елена РАКОВА
Поделиться:
Бал кадетов в Брянске пройдет уже в четвертый раз.Бал кадетов в Брянске пройдет уже в четвертый раз.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Для воспитанников брянских кадетских школ устроят новогодний бал. Он состоится 19 декабря в полдень в Доме культуры Володарского района. Нынешний бал станет уже четвертым по счету.

- В празднике примут участие Брянская кадетская школа имени Героя России Валерия Шкурного, Дятьковская кадетская школа имени Героя Советского Союза Ивана Кашина, Клинцовская кадетская школа "Юный спасатель" имени Героя Советского Союза Сергея Постевого, Стародубский казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза Александра Тарасенко, кадеты школы № 58 города Брянска, учащиеся гимназии № 1 Брянского района, - уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области.

В программе Кадетского новогоднего бала - бальные танцы: вальс, полонез, полька-тройка, вальс-знакомство, мазурка, падеграс, полька-бабочка и конкурсный танец московская кадриль (12+).

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы самые необычные имена, которыми брянцы называли детей в этом году
Брянская спортсменка установила новый рекорд региона по плаванию на 100 метров в бассейне
15 декабря брянских водителей ждут сплошные проверки на дорогах в Навлинском районе
Брянская школа №12 отметила 80-летний юбилей
В 2020 году для Брянска планируют купить 45 новых троллейбусов
Для брянских кадетов устроят новогодний бал
В Брянске пройдет бенефис заслуженной артистки России Марины Финогеновой
На Брянщину пытались провезти 3,5 центнера грецких орехов
Брянцам предлагают выбрать лучшее туристическое событие года
Электронные услуги Росреестра начинают вытеснять традиционный поход по учреждениям
В Брянске пройдет турнир по легкой атлетике, посвященный памяти Евгения Синяева
Брянской областной типографии исполнилось сто лет
В Брянске прошел областной фестиваль для людей с ограниченными возможностями "Поверь в себя!"
В Брянске в новогоднюю ночь гулянья пройдут на 15 площадках
В Брянске частично закроют железнодорожный переезд
В фонд защиты прав дольщиков в Брянской области поступит 416 миллионов рублей
В Брянске начали украшать главную городскую елку
В Карачеве подозреваемому в убийстве четырех человек предъявили обвинение
Активная борьба с треногами
В Брянске директора предприятия оштрафовали за дачу взятки в 1,7 миллиона рублей
Бориса Пайкина Жириновский наградил партийным орденом
Таксист в Дятькове спас прохожую от хулиганов
Житель Трубчевского района зарезал инвалида
Фильм «Однажды в Трубчевске» назвали прорывом года
На обновление брянского аэропорта выделили больше 300 миллионов рублей
В Брянске наказали автомобилиста, припарковавшегося на переходе у правительства
Жительница Брянска отлучилась из кафе и лишилась двух мобильников
В Фокино детям-сиротам выдали недоделанные квартиры