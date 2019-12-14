Для брянских кадетов устроят новогодний бал

СЕГОДНЯ 09:47 2019-12-14T09:47:37+03:00

Бал кадетов в Брянске пройдет уже в четвертый раз. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Для воспитанников брянских кадетских школ устроят новогодний бал. Он состоится 19 декабря в полдень в Доме культуры Володарского района. Нынешний бал станет уже четвертым по счету.

- В празднике примут участие Брянская кадетская школа имени Героя России Валерия Шкурного, Дятьковская кадетская школа имени Героя Советского Союза Ивана Кашина, Клинцовская кадетская школа "Юный спасатель" имени Героя Советского Союза Сергея Постевого, Стародубский казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза Александра Тарасенко, кадеты школы № 58 города Брянска, учащиеся гимназии № 1 Брянского района, - уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области.

В программе Кадетского новогоднего бала - бальные танцы: вальс, полонез, полька-тройка, вальс-знакомство, мазурка, падеграс, полька-бабочка и конкурсный танец московская кадриль (12+).

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ИСТОЧНИК KP.RU