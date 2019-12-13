2019-12-13T18:35:54+03:00
Общество

В Брянске частично закроют железнодорожный переезд

Проехать можно будет только по одной полосе
Мария Дедкова
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Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут и использовать пути объезда.Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут и использовать пути объезда.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянске с 21.00 17 декабря до 6.00 18 декабря частично закроют переезд через железную дорогу. Ограничение коснется участка по проезду Московскому.

Движение ограничат из-за работ по укладке асфальтового покрытия переезда, сообщают в областной Госавтоинспекции. Открыта будет только одна полоса.

Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут и использовать пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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