Бориса Пайкина Жириновский наградил партийным орденом

СЕГОДНЯ 15:39 2019-12-13T15:39:09+03:00

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В главном концертном зале страны прошло торжественное мероприятие, посвященное 30-летнему политическому юбилею ЛДПР. Бессменный лидер либерал-демократов Владимир Жириновский собрал на празднество около 6000 единомышленников и гостей - известных государственных и политических деятелей, представителей культуры и искусства, а также партийцев со всех регионов страны. В центральном зале Государственного Кремлёвского дворца присутствовала многочисленная делегация Брянского отделения ЛДПР во главе с его координатором, депутатом Госдумы Борисом Пайкиным.

Перед собравшимися выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Сейчас ЛДПР — это уверенное представительство на всех уровнях — от поселковых советов до глав субъектов и парламентских фракций», - отметил политик. Яркое тому подтверждение – успех на прошедших в сентябре выборах брянских либерал-демократов, которые стали второй политической силой в регионе, многократно увеличив свое представительство в местных законодательных органах власти.

Немалая заслуга в этом - депутата Госдумы, координатора Брянского регионального отделения партии Бориса Пайкина. Во время торжественного мероприятия Владимир Жириновский вручил Борису Романовичу орден «За заслуги перед ЛДПР I степени». Многие активисты из разных уголков страны были удостоены различных наград. Еще один член брянской делегации Денис Гладков был награжден медалью «За заслуги перед ЛДПР II степени».

«ЛДПР — партия, которая стремится быть первой во всём. Сегодня нам 30 лет, и наша победная поступь продолжается! Мы продолжим работать ради того, чтобы повышалось благополучие миллионов жителей России», - сказал Владимир Жириновский.

Вместе со своим лидером члены брянской делегации не только вспомнили славный путь ЛДПР длиною в 30 лет, но и поделились успехами с коллегами из других регионов, наметили планы и цели на ближайшую и отдаленную перспективу.

ИСТОЧНИК KP.RU