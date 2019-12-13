Житель Трубчевского района зарезал инвалида

СЕГОДНЯ 14:57 2019-12-13T14:57:37+03:00

Теперь его будут судить

Изменить размер текста: A A

36-летнего жителя Трубчевского района будут судить за убийство инвалида.

По версии следствия, 14 октября пьяный селянин заглянул в гости к своему 49-летнему знакомому. Приятели поссорились. И гость ударил хозяина дома ножом в грудь. От полученного ранения потерпевший умер на месте.

- Подозреваемый рассказал, что разозлился из-за того, что хозяин квартиры начал жаловаться на беспорядок в квартире и попросил помочь ему приговорить обед, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет колонии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU