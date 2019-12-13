2019-12-13T12:59:16+03:00
Общество

В Фокино детям-сиротам выдали недоделанные квартиры

За нарушения наказали главу администрации и компанию-подрядчика
Ольга УМАРОВА
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Жильцов заселили в квартиры с техническими недостатками.Жильцов заселили в квартиры с техническими недостатками.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В брянском городе Фокино многоквартирный дом для детей-сирот сдали с нарушениями. Качество жилья проверила прокуратура.

Недостатки нашли в трех квартирах. Однушки жильцам выдали в 2018 году, по договорам соцнайма.

Помещения не соответствуют техническим требованиям.

- На стенах видны не скрытые под отделкой металлические конструкции крепления несущих прогонов перекрытия, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – На дверях в санузлах нет наличников, по периметру дверной коробки имеются трещины штукатурки. Также в квартирах не подключили домофоны, а на светильниках в прихожей отсутствуют стеклянные плафоны. В одной из квартир плохо работает вытяжка в туалете.

Все эти недостатки, говорят в прокуратуре, уже были на момент заселения. Исправить их должны глава администрация Фокино и генеральный подрядчик, строивший дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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