К Новому году на улице Советской обещают заасфальтировать часть дороги

СЕГОДНЯ 10:54 2019-12-13T10:54:50+03:00

Здесь проложили больше километра ливневки

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К концу декабря пообещали заасфальтировать часть новой дороги по улице Советской. Также до этого времени здесь уложат плитку на тротуаре, рассказали в пресс-службе горадминистрации.

В фирме-подрядчике объяснили, что в ход пойдут специальные температуропонижающие добавки. Что позволит качественно уложить асфальт в холода.

- На объекте установлен многоступенчатый контроль, - говорят в мэрии. – Это значит, что за качеством новой дороги следят местные специалисты, профильные службы и представитель технического надзора Минстроя РФ.

Также на новой дороге проложили больше одного километра ливневки. В общей сумме ее длина составит больше трех километров.

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ИСТОЧНИК KP.RU