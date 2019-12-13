К Новому году на улице Советской обещают заасфальтировать часть дороги
К концу декабря пообещали заасфальтировать часть новой дороги по улице Советской. Также до этого времени здесь уложат плитку на тротуаре, рассказали в пресс-службе горадминистрации.
В фирме-подрядчике объяснили, что в ход пойдут специальные температуропонижающие добавки. Что позволит качественно уложить асфальт в холода.
- На объекте установлен многоступенчатый контроль, - говорят в мэрии. – Это значит, что за качеством новой дороги следят местные специалисты, профильные службы и представитель технического надзора Минстроя РФ.
Также на новой дороге проложили больше одного километра ливневки. В общей сумме ее длина составит больше трех километров.
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ИСТОЧНИК KP.RU