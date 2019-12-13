2019-12-13T10:28:17+03:00
Общество

Жительница Климовского района «пировала» на деньги, украденные у соседки

Обвиняемая за неделю растратила их в местном магазине
Ольга УМАРОВА
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Женщина потратила почти все похищенные деньги на неделю.Женщина потратила почти все похищенные деньги на неделю.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Климовском районе задержали любительницу чужих кошельков. Все началось с того, что в полицию обратилась 38-летняя жительница села Лобановка Климовского района. Потерпевшая рассказала, что кто-то украл у нее 8200 рублей.

При этом несколько дней женщина пыталась сама найти злоумышленника, но успехом поиски не увенчались. Полицейские быстро вышли на след предполагаемой преступницы.

Ею оказалась ранее судимая 41-летняя местная жительница, которая заходила в гости к потерпевшей.

- Эта женщина не имела постоянного источника дохода и в последнюю неделю сильно удивила продавцов местного магазина, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Она приходила туда каждый день и покупала спиртное и обильную «закуску».

Оставшиеся деньги – несколько сотен рублей – полицейские нашли под напольном ковром в доме подозреваемой. По статье «Кража» ей грозит новый тюремный срок – до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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