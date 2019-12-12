В Новозыбкове сотрудник ГИБДД не стал брать у нарушительницы взятку

СЕГОДНЯ 17:13 2019-12-12T17:26:59+03:00

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Жительница Новозыбкова может пойти под суд за попытку дать взятку полицейскому. Инцидент случился на парковке возле одного из местных магазинов, сообщили в областном УМВД.

Женщина припарковала свою машину в месте для инвалидов. На участке имелся соответствующий дорожный знак. Нарушение заметил инспекторы новозыбковского отдела ГИБДД, которые патрулировали территорию.

- Через пару минут к машине подошла водитель – 48-летняя местная жительница, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Документов о том, что она может парковаться в данном месте, у нее не было. Тогда один из полицейских пригласил автовладелицу в служебный автомобиль, чтобы составить протокол.

За подобное нарушение полагается штраф до пяти тысяч рублей. И нарушительница решила «уладить» вопрос за три тысячи рублей. Она предложила деньги врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Новозыбковский», но тот отказался.

Теперь вместо штрафа ей грозит тюремный срок - до одного года лишения свободы. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU