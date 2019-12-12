Памятник Ленину возле ДК БМЗ в Брянске увезли на ремонт

СЕГОДНЯ 16:30 2019-12-12T16:55:14+03:00

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В Брянске демонтировали памятник Владимиру Ленину у ДК БМЗ в Бежицком районе. Информацию об этом и фотографии опубликовали в соцсетях.

Как пишут пользователи, в четверг, 12 декабря, монумент сняли с постамента и увезли на реконструкцию. Как рассказали в горадминистрации, к Новому году «Ильича» должны вернуть на место.

- Памятник Владимиру Ленину перед ДК БМЗ сдемонтировали на время его реставрации и капремонта постамента, - сообщили в мэрии. - Подрядчик планирует выполнить работы до конца года.

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ИСТОЧНИК KP.RU