Памятник Ленину возле ДК БМЗ в Брянске увезли на ремонт
В Брянске демонтировали памятник Владимиру Ленину у ДК БМЗ в Бежицком районе. Информацию об этом и фотографии опубликовали в соцсетях.
Как пишут пользователи, в четверг, 12 декабря, монумент сняли с постамента и увезли на реконструкцию. Как рассказали в горадминистрации, к Новому году «Ильича» должны вернуть на место.
- Памятник Владимиру Ленину перед ДК БМЗ сдемонтировали на время его реставрации и капремонта постамента, - сообщили в мэрии. - Подрядчик планирует выполнить работы до конца года.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU