На БМЗ введён в эксплуатацию новый сварочный робот

СЕГОДНЯ 16:05 2019-12-12T16:05:43+03:00

Это уже пятый роботизированный сварочный комплекс, установленный в тележечном цехе БМЗ.

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На Брянском машиностроительном заводе (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») введён в эксплуатацию новый роботизированный комплекс. Он предназначен для сборки и сварки рам тележек магистральных и маневровых тепловозов.

Это уже пятый роботизированный сварочный комплекс, установленный в тележечном цехе БМЗ. Его запуск стал завершающим этапом перехода к практически полной автоматизации работ на данном участке.

Особенностью нового роботизированного комплекса является сварка рам в зажатом состоянии – в мощной рамке-спутнике. Это позволяет снижать сварочные деформации, обеспечивать геометрические размеры изделия в заданных пределах. Современное оборудование позволило уйти от потерь времени на перемещение рамы краном, которое было неизбежным при ручной сборке и сварке. Новая схема работы сократила промежуточные транспортные операции до минимума.

Конструкция роботизированного комплекса и наличие ручного режима управления его кантователями позволяет производить второй этап сборки и окончательную сварку рамы параллельно с роботизированной сваркой.

Также в новом роботе предусмотрена функция плазменной резки выводных планок, которая прежде выполнялась вручную.

С вводом в эксплуатацию пятого роботизированного комплекса увеличение производительности труда на операциях сборки и сварки тележек тепловозов ожидается как минимум на 50 процентов.

Кроме того, современное оборудование позволяет улучшить условия труда сварщиков.

Благодаря инвестициям головной компании «Трансмашхолдинг» Брянский машиностроительный завод постоянно совершенствует производственные процессы. В текущем году было приобретено 17 единиц крупного оборудования на общую сумму 1,25 млрд рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU