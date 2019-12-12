Брянцу грозит до пяти лет колонии за стрельбу на пороге магазина

СЕГОДНЯ 14:49 2019-12-12T14:49:35+03:00

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До пяти лет колонии грозит 38-летнему жителю Брянска за стрельбу на пороге магазина. Горожанина обвиняют в хулиганстве. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение по этому делу. В ближайшее время его начнет рассматривать суд.

- По версии следствия, 18 октября нетрезвый горожанин возле служебного входа в универсам в Володарском районе дважды выстрелил, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Подозреваемый произвел выстрелы из охолощенного макета стрелкового оружия, пистолета Р-411, созданный на базе пистолета Макарова. При этом вокруг были люди.

Собранных улик хватило, чтобы горожанину предъявили обвинение.

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ИСТОЧНИК KP.RU