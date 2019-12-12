Суд не разрешил вводить в эксплуатацию торговый центр Николая Тимошкова в Брянске
В четверг, 12 декабря, Арбитражный суд Брянской области отказал Николаю Тимошкову в удовлетворении заявления. Предприниматель просил признать незаконным отказ выдать ему разрешение на ввод в эксплуатацию ТРЦ на улице Красноармейской.
Как сообщают в пресс-службе Арбитражного суда региона, была оглашена результативная часть решения. Сам документ бизнесмен сможет получить на руки через пять дней.
Напомним, ТРЦ Тимошковых закрыли в апреле прошлого года. Тогда в здании обнаружили массовые нарушения эксплуатации. Полтора года владелец ТРЦ пытается изменить это решение и добивается разрешения на ввод постройки в эксплуатацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU