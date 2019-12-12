Брянцев предупредили о продаже сомнительной красной икры
Жителей Брянской области предупредили об опасности покупки красной икры через интернет.
Виртуальных продавцов деликатеса выявили во время мониторинга сотрудники Россельхознадзора. В сети размещали объявления как частные, так и юридические лица.
Но проверка показала, что у продавцов нет сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность икры, а также деклараций о соответствии. Система «Меркурий» также не показала официальных поставок продукции предпринимателям, дававшим объявления.
Такая икра, по словам представителей Россельхознадзора Брянской и Смоленской областей, может оказаться опасной для потребителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU