Мотоциклиста из Рогнединского района оштрафовали на 200 тысяч рублей за повторную пьяную езду
Кроме того, селянина лишили водительских прав на 1,5 года
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Жителя Рогнединского района осудили за повторную пьяную езду.
В первый раз мотоциклист отказался от медицинского освидетельствования и получил штраф в 30 тысяч рублей. Несмотря на это, вечером 27 июля он вновь сел за руль пьяным.
Суд назначил виновному наказание - штраф в 200 тысяч рублей. Также 31-летнего селянина на 1,5 года лишили водительских прав.
Приговор пока не вступил в законную силу, отметили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU