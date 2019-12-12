Мотоциклиста из Рогнединского района оштрафовали на 200 тысяч рублей за повторную пьяную езду

СЕГОДНЯ 12:39 2019-12-12T12:39:35+03:00

Кроме того, селянина лишили водительских прав на 1,5 года

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Жителя Рогнединского района осудили за повторную пьяную езду.

В первый раз мотоциклист отказался от медицинского освидетельствования и получил штраф в 30 тысяч рублей. Несмотря на это, вечером 27 июля он вновь сел за руль пьяным.

Суд назначил виновному наказание - штраф в 200 тысяч рублей. Также 31-летнего селянина на 1,5 года лишили водительских прав.

Приговор пока не вступил в законную силу, отметили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU