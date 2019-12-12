Из брянского аэропорта отменили пятничные рейсы в Краснодар и Сочи

СЕГОДНЯ 11:26 2019-12-12T11:26:59+03:00

Вылеты из брянского аэропорта в южные регионы отменили пока только на 13 декабря. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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Из брянского аэропорта отменили рейсы в Краснодар и Сочи, которые были назначены на 13 декабря. На онлайн-табло перевозчика, авиакомпании "Азимут", также значится отмененным рейс из Сочи в Брянск, который также назначен на 13 декабря.

Как удалось узнать корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в авиакомпании, рейсы отменили из-за небольшого количества пассажиров, купивших билеты на эти рейсы. Сейчас так называемый "низкий сезон", поэтому желающих побывать на юге совсем немного.

О том, как вернуть деньги за билеты, можно узнать у компании перевозчика. Телефон для справок: 8(863) -302-02-20 - справочное бюро авиакомпании "Азимут"

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ИСТОЧНИК KP.RU