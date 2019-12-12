2019-12-12T11:00:35+03:00
Общество

В Брянском районе установили первый в России памятник лесничим

Монумент находится рядом с дорогой
Елена РАКОВА
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Памятник находится неподалеку от дороги. Фото: Управление лесами Брянской области.Памятник находится неподалеку от дороги. Фото: Управление лесами Брянской области.
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В Брянском районе в одном из самых старых учебно-опытных лесничеств страны установили первый в России памятник лесоустроителям. Церемония состоялась 11 декабря.

- Это не просто памятник, но и действующий лесоустроительный знак, - рассказали в пресс-службе Управления лесами Брянской области. - Он выполнен в виде квартального столба, рядом с которым находится профессиональное оборудование лесоустроителя: буссоль, топор, рюкзак и папка. Автором памятника стал брянский скульптор Владимир Чернов.

- Я поздравляю Брянскую область и всех людей, неравнодушных к лесу, с этим замечательным событием - появлением первого и пока единственного в России памятника представителям столь важной для государства, столь романтичной и одновременно опасной профессии лесоустроителя, - сказал на церемонии начальник департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу Владимир Щендрыгин.

Памятник установили в одном из старейших учебно-опытных лесничеств страны. Фото: Управление лесами Брянской области.

Памятник установили в одном из старейших учебно-опытных лесничеств страны. Фото: Управление лесами Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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