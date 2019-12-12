Брянцев поздравили с Днем Конституции России

СЕГОДНЯ 10:17 2019-12-12T10:17:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей Брянской области поздравили с Днем Конституции Российской Федерации. 12 декабря 26 лет назад всенародным голосованием был принят основной закон нашей страны.

День Конституции объединяет всех россиян. Мы передаем из поколения в поколение свою беззаветную любовь к стране и стремимся к тому, чтобы Российская Федерация во все времена оставалась могучей и процветающей державой. Достижение этой благородной цели напрямую зависит от каждого из нас, от нашего стремления уважать и неукоснительно соблюдать требования положений Основного Закона государства.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, мира, добра и успехов в труде на благо Брянщины и России!

Свои подписи под поздравлением поставили губернатор Брянской области Александр Богомаз, спикер регионального парламента Владимир Попков и главный федеральный инспектор по Брянской области Александр Дьячук.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU