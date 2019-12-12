Очередное заседание суда по делу ТРЦ Тимошковых пройдет 12 декабря

СЕГОДНЯ 09:38 2019-12-12T09:38:09+03:00

Предприниматель судиться с управлением по строительству и развитию территории Брянска. Фото: Мария Дедкова

В арбитраже предприниматель пытается получить разрешение на ввод здания в эксплуатацию

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Очередное заседание Арбитражного суда Брянской области по делу ТРЦ Тимошковых перенесли. Стороны встретятся 12 декабря, сообщают на сайте суда.

В суде владелец пытается получить разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Предприниматель судиться с управлением по строительству и развитию территории Брянска.

Напомним, экспертиза признала, что здание соответствует градостроительным нормам.

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ИСТОЧНИК KP.RU